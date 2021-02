Robles reivindica las "acciones conjuntas" del Gobierno más allá de declaraciones "fuera de contexto"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este viernes la necesidad de que todos los ministros trabajen en una "acción coordinada y conjunta" de Gobierno más allá de "protagonismos personales" o declaraciones "fuera de contexto".

"Nos pagan por pensar en los ciudadanos, no por entrar en disquisiciones sobre nosotros mismos. No me gustan aquellos responsables públicos que, en vez de hacer una acción coordinada y conjunta de Gobierno, están en un protagonismo personal que pretenden tener", ha sostenido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre el estado de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Robles ha recordado que el Ejecutivo está formado por un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, donde la opinión de uno de sus miembros no tiene por qué llegar a ser la decisión final. Y siempre "liderados" por el presidente, Pedro Sánchez.

Por ello, cree que todos los ministros deberían "dejar a un lado" los "protagonismos personales" y las declaraciones "fuera de contexto" y realizar una acción de Gobierno en favor de los ciudadanos. "Quienes estamos en el Gobierno solo tenemos razón de ser no por nuestras ideas personales, ocurrencias o pensamientos, sino en la medida en que trabajamos por y para ciudadanos", ha insistido sin citar expresamente a nadie.

Y BELARRA EN TWITTER, EN VEZ DE TRABAJAR

A quien sí ha contestado directamente ha sido a la dirigente de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha publicado diversos 'tweets' muy críticos con Robles o las ventas de armas a Arabia Saudí. "Me sorprende un poco que a la hora que tenemos que estar todos trabajando se estén poniendo 'tweets' personales", ha reprochado la ministra.

Pero además, ha apuntado que Belarra quizá no esté "muy informada" sobre la realidad porque está "mucho tiempo poniendo tweets", ya que ha recordado que ella se opuso a la venta de misiles a Arabia Saudí.