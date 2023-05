Robles reitera su rechazo a la inclusión de condenados por ETA en las listas de Bildu: "Es una ofensa a las víctimas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este viernes su rechazo a la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de 44 condenados por pertenencia a ETA, asegurando que es "una ofensa a las víctimas" y que causa un dolor "innecesario".

"No solo no me gusta que en las listas de Bildu vayan personas condenadas por el terrorismo, sino que creo que es una ofensa a las víctimas", ha aseverado la titular de Defensa tras su visita al Mando de Operaciones (MOPS) en Pozuelo de Alarcón (Madrid), señalando que es una decisión que no comparte ni cree que compartan "la inmensa mayoría de los españoles".

Robles ha vuelto a decir que aunque sea legal que personas que han sido condenadas por su participación en ETA puedan estar en listas electorales es "absolutamente rechazable". Además, ha recordado que España "tiene una deuda de gratitud" pendiente con las víctimas del terrorismo.

También ha manifestado que no cree que nadie que haya causado dolor pueda gestionar la vida local de un ayuntamiento y entiende la frustración que puede ocasionar este episodio a las víctimas.

"Me alegro mucho de que Bildu participe en las instituciones. Creo que eso es un paso esencial y un paso fundamental, que Bildu acepte las reglas del juego democrático. Pero siendo ese un paso esencial y fundamental, creo es causar un dolor innecesario", ha remachado la ministra de Defensa.