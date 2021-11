Robles: Lo que más perjudica a las instituciones es el bloqueo del CGPJ

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este miércoles que "lo que más perjudica en este momento a las instituciones" españolas es "el bloqueo" por el PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace casi tres años.

Margarita Robles ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras visitar la Feria Internacional de Defensa y Seguridad.

En concreto ha sido preguntada si la polémica elección de uno de los candidatos propuestos por el PP para ocupar una plaza en el Tribunal COnstitucional, Enrique Arnaldo, puede perjudicar la imagen de las instituciones,

"Arnaldo fue votado ayer por el Congreso y por lo tanto tiene el apoyo de una mayoría muy importante", ha recordado la ministra.

A juicio de Robles "lo que más perjudica en este momento a las instituciones es sin ninguna duda el bloqueo del CGPJ".

"Hasta que el CGPJ no esté desbloqueado me resulta un poco puntual fijarse en uno u otro candidato cuando una institución tan importante no está renovada", ha concluido.