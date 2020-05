Robles pide a Vox que "arrime el hombro": "Cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas"

Descarta la Ley de Seguridad Nacional e insiste en que el estado de alarma es el único instrumento "válido" para controlar la desescalada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido este miércoles a Vox que "arrime el hombro" en la lucha contra el coronavirus y "no haga ruido". "No vaya a ser verdad aquel refrán de que cuando el diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas", ha espetado.

Robles ha respondido así en el Pleno del Congreso al diputado de Vox Carlos Fernández-Roca, quien ha criticado que el Gobierno quiera prorrogar el estado de alarma durante al menos un mes más en vez de recurrir a otros instrumentos constitucionales "más garantistas", como la Ley de Seguridad Nacional.

En este sentido, Robles ha defendido que el estado de alarma es el único medio que permite regular la fase de desescalada controlando el confinamiento de los ciudadanos, que han hecho "un gran trabajo" durante las últimas semanas quedándose en sus casas pero deben ser conscientes de que "el virus sigue ahí".

"Este Gobierno de lo único que está preocupado es de salvar vidas. Y a eso deberían apuntarse ustedes", ha reprochado a los parlamentarios de Vox, a quienes ha recordado que el estado de alarma ha sido aprobado con la mayoría del Congreso.

Sin embargo, Fernández-Roca ha insistido en que el Gobierno podría afrontar la situación con otros instrumentos jurídicos y ha tildado de "bulo" decir que la única manera eficaz de hacerlo es con el estado de alarma. "Cuando quiera, hacemos usted y yo un debate jurídico", le ha retado Robles --jurista de profesión-- pidiéndole "humildad".

Pese a ello, el diputado por Almería ha acusado al Ejecutivo de someter a los ciudadanos a un estado de excepción "encubierto" con el que está "cercenando" hasta once derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

VOX: CORRIJAN EL RUMBO 180 GRADOS

"¿Por qué no corrigen el rumbo 180 grados, dejan de degradar la democracia suspendiendo derechos fundamentales y libertades públicas y aplican la Ley de Seguridad Nacional?", ha reivindicado recordando que esta última ya contemplaba el riesgo de las pandemias.

"Venimos a salvar vidas. Eso está haciendo este Gobierno y vamos a continuar haciendo aunque parece que a su grupo le moleste", ha respondido Robles, que ha insistido en el estado de alarma como el único instrumento "constitucionalmente válido" para recordar a los ciudadanos que "tienen que tener mucha precaución".

Poco después, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado en su cuenta de Twitter que el Gobierno se "atreva" de hablar de salvar vidas cuando "no sabe ni siquiera el número de muertos que han provocado con su negligencia y sectarismo". "Padecemos un Gobierno sin escrúpulos ni decoro", ha censurado.