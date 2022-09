Robles niega que Defensa manipulara Wikipedia pero investiga a un trabajador

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este martes que su departamento nada tiene que ver con la supuesta manipulación en la Wikipedia sobre la película Alcarràs que presuntamente realizó un trabajador al que se investiga por haber borrado desde un ordenador del ministerio las referencias a las cargas policiales del 1-0 en Cataluña.

"No imputen a Defensa lo que no ha hecho en ningún momento. Hay que ser rigurosos. Defensa ni entra en Wikipedia ni tiene interés en alterar ningún realidad sobre hechos que no corresponden ni siquiera a este Gobierno", ha respondido en tono tenso Robles a la senadora del Grupo Republicano, Mirella Cortès.

La parlamentaria de ERC mostraba su "indignación" en la sesión de control al Gobierno en el Senado por la "manipulación" del Ministerio de Defensa al borrar las referencias a las cargas policiales protagonizadas en Alcarràs (Lleida) el 1 de octubre de 2017, fecha de la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación.

Esas cargas de la Guardia Civil estaban referenciadas en la entrada en la Wikipedia a la película Alcarràs, dirigida por Carla Simón, y que fueron eliminadas tras hacerse público su nominación para representar a España en los Premios Óscar 2023, en la categoría de Mejor Película Internacional.

Para la senadora los hechos vuelven a ser una muestra de la "represión" y "persecución" a los independentistas.

"Esto es un control al Gobierno para formular preguntas no para lanzar acusaciones y consideraciones", ha denunciado Robles antes de reiterar que "en ningún momento" el Ministerio de Defensa ha entrado en Wikipedia.

Y ha apostillado: "Defensa no ha hecho nada de lo que dice, hay una investigación sobre la actuación de una persona individualizada".