Robles llama a Ayuso a "dejar de lado" el debate político y jurídico y priorizar la salud de los ciudadanos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este jueves a la Comunidad de Madrid que "abandone" el debate político y jurídico sobre las medidas a adoptar para combatir la expansión del Covid-19 y priorice la salud de los ciudadanos. "No estamos para perder el tiempo", ha avisado sobre una situación que ha calificado de "difícil, seria y preocupante".

En la base de Retamares de Madrid, desde donde el Mando de Operaciones dirige las actuaciones de las Fuerzas Armadas contra el coronavirus, la ministra ha insistido en que el avance del virus obliga a todas las administraciones a "dejar de lado" disputas y centrarse en las necesidades sanitarias.

Según ha reconocido, no puede "concebir" que la Comunidad de Madrid se pudiera "perder" en cuestiones jurídicas para no aplicar las restricciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "No estamos para perder el tiempo en debates jurídicos. Las resoluciones cuando se dictan hay que cumplirlas", ha reivindicado.

Además, ha insistido en la disponibilidad de las Fuerzas Armadas para atender las necesidades que trasladen las comunidades autónomas y, en concreto, ha ofrecido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aumentar el número de rastreadores militares. La Comunidad de Madrid ha solicitado un total de 150 rastreadores que están ya operativos, frente a los 360 pedidos por Andalucía o los 180 de Galicia, por ejemplo.

Los militares podrían también asumir labores de desinfección, como ya están haciendo, logísticas, de traslado o instalación de tiendas u hospitales de campaña. Lo que no harían en ningún caso, según ha dejado claro Robles, sería labores de orden público o seguridad ciudadana para garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento, ya que no está entre sus competencias.

