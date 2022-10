Robles insta al PP a renovar de una vez el CGPJ: "No hay que negociar nada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado al PP a cumplir la ley de una vez y dejar de boicotear la renovación del Consejo de General de Poder Judicial (CGPJ). "No hay que negociar nada, las leyes hay que cumplirlas", ha zanjado.

En declaraciones a Antena 3, la ministra de Defensa ha calificado este lunes la crisis abierta en el Poder Judicial tras la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, como una situación "gravísima" y una "crisis constitucional que dura cuatro años" por culpa del PP.

"Están boicoteando, han decidido tomar la Justicia como rehén. Primero fue Pablo Casado, ahora Feijoó, constituyéndose en garantes de la legalidad y lo que están haciendo es incumpliendo la ley", ha lamentado Robles, antes de dejar claro que el Gobierno "siempre ha querido que se renueve el Poder Judicial".

Sobre la decisión adoptada por Lesmes de presentar finalmente su renuncia Robles, que fue vocal del CGPJ, ha asegurado que lo respeta, si bien ha afeado esa "equidistancia" al responsabilizar del bloqueo al PP y al PSOE.

"Es el PP el que está boicoteando sin complejos esta renovación", ha enfatizado Robles, que ha tachado esta actitud como una falta de respeto al Poder Judicial, a los jueces y a la ciudadanía desde hace cuatro años.

Y ha apostillado: "No nos van a dar lecciones de independencia judicial, lo que tienen que hacer es renovar el Poder Judicial".

También tajante se ha mostrado la ministra al ser preguntada por el cambio de modelo para la elección de los vocales que propone el PP: "No hay que negociar nada, lo que hay que hacer es cumplir las leyes y luego ya veremos (...) No nos pueden dar lecciones, no tienen autoridad moral".