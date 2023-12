Robles ve "inaceptable" que Junts señalara a jueces, pero dice que PP no los "respeta" y tampoco la Constitución

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este miércoles que el señalamiento a jueces de Junts "no es aceptable", pero cree que el PP "no respeta" a los magistrados y tampoco a la Constitución por no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante los cuestionamientos del diputado 'popular' Elías Bendodo.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Bendodo ha dirigido una pregunta a la titular de Defensa en su calidad de jueza de profesión en el marco de "la mayor andanada y ofensión a la carrera judicial de los últimos 45 años" porque "el independentismo está señalando con nombres y apellidos a jueces", lo que a su juicio es "totalitarismo".

El dirigente 'popular' ha inquirido a Robles sobre si ella piensa que sus compañeros "prevarican", si está a favor de las comisiones de investigación en la Cámara Baja sobre el supuesto 'lawfare', si puede garantizar que jueces y fiscales no serán llamados a las mismas y si condena las palabras de Junts sobre que "los jueces hacen política y no justicia". En este contexto, ha dicho a la ministra que está pasando un "mal trago" porque "están atacando a su profesión".

ORGULLOSA DE SER JUEZ Y MINISTRA DE SÁNCHEZ

De su lado, la titular de Defensa, que ha recalcado lo "orgullosa" que está de pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez, ha asegurado que el PP tiene una relación con la Justicia y la Constitución "complicada", habida cuenta de que la "incumplen permanentemente" por tener "de rehén" al CGPJ. Por ello, ha pedido al PP no dar "lecciones".

Sobre los jueces, Robles ha recordado que la Constitución señala que son "independientes" y están sometidos "única y exclusivamente a la ley", para agradecer el trabajo de los magistrados, que "hacen bien" y con arreglo a la legalidad, según ha dicho.

Así, ha repetido que "no es aceptable" que se señale a ningún juez, pero ha reclamado al PP no hacer lo propio, porque el senador 'popular' y expresidente de la Junta extremeña, José Antonio Monago, acusó de 'lawfare' o persecución judicial por motivos políticos al juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. Posteriormente rectificó. "Dígaselo a Monago, ustedes ni cumplir la Constitución ni respetar a los jueces", ha remachado la ministra.