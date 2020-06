Robles evita opinar sobre las decisiones de Marlaska y elogia a la Guardia Civil, que pide que nadie "patrimonialice"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este jueves opinar sobre las últimas decisiones adoptadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha insistido en elogiar a la Guardia Civil por su "cercanía a los ciudadanos" y defensa de los derechos, las libertades y los valores constitucionales.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Robles no ha querido entrar en la polémica generada tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y se ha limitado a subrayar la "profesionalidad" de los casi 80.000 agentes que forman la Guardia Civil y su "profesionalidad".

"Yo hablo de las instituciones, mi respeto y admiración a la generosidad de la Guardia Civil", ha respondido al ser cuestionada por el cese del que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. "Respecto a las decisiones del ministro del Interior no opino, no me corresponde, son de otro compañero", ha continuado apuntando a la "elemental prudencia" que le hace no opinar "de aquello que no se conoce".

En este contexto, Robles ha asegurado no tener conocimiento de que exista malestar en el seno de la Guardia Civil. Este miércoles recibió en su despacho al nuevo Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el general Pablo Salas, y al nuevo jefe del Mando de Operaciones, Félix Blázquez. Según ha revelado, ambos plantearon la importancia de la Guardia Civil como institución en defensa de la Constitución.

La conversación que la ministra no ha querido revelar ha sido la que mantuvo la pasada semana con el DAO que dimitió tras el cese de Pérez de los Cobos, el general Laurentino Ceña. Robles solo ha indicado fue una "conversación privada" en la que él explicó "cómo veía las cosas" y ella insistió en su "respeto y admiración" hacia la Guardia Civil.

LEALTAD DEL CUERPO AL GOBIERNO

En cualquier caso, ha garantizado que durante su etapa como ministra de Defensa jamás ha advertido ninguna "deslealtad" de la Guardia Civil hacia el Gobierno, "sino todo lo contrario", y también ha descartado cualquier riesgo de insubordinación. "Lo digo con toda claridad y sin complejos", ha negado rotundamente.

"Quien quiera insinuar eso no sé con qué razón lo hace, a lo mejor en el marco de la lucha dialéctica, pero yo tengo una tranquilidad absoluta", ha apuntado después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fuera quien lanzara esa advertencia en el Congreso de los Diputados. "Los años te dan sabiduría y yo me siento muy cómoda en la defensa de los constitucionales, la defensa de los más vulnerables y ahí han estado las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil", ha insistido.

Por ello, ha avisado de que "nadie tiene derecho a patrimonializar" a una institución que "es de todos los españoles" y que así lo demuestra con su trabajo diario o han hecho durante los últimos meses contra el Covid-19.

Respecto a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha explicado que fue propuesta por Marlaska pese a que tradicionalmente corresponde a una decisión conjunta de los ministros de Interior y Defensa.

Según ha asegurado, fue Marslaska quien defendió su nombramiento y ella lo aceptó una vez visto su currículum como "servidora pública". "No tengo ninguna razón para dudar cuando se la propuso que era la persona más adecuada", ha señalado.