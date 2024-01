Robles dice que el Gobierno ha desclasificado "lo esencial" sobre Pegasus, pero ERC cree que no cumple las expectativas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que el Gobierno ha desclasificado "lo esencial" en lo relativo a documentos sobre el espionaje al presidente de Cataluña, Pere Aragonès, con el programa Pegasus, saliendo así al paso ante la decepción de ERC, que cree que el levantamiento de las reservas sobre los mismos "no ha cumplido las expectativas".

El Gobierno procedió a la desclasificación "parcial" de los documentos hace diez días, tras la petición del juez que lleva el caso sobre el uso del 'software' informático de fabricación israelí contra Aragonès y otros 17 líderes independentistas. La desclasificación tiene lugar dos meses después de la imputación de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que declara el viernes en el marco de la investigación.

En la comparecencia de Robles ante la Comisión de Defensa del Congreso, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha recriminado a la ministra que el Ejecutivo "creara expectativas" sobre la desclasificación de estos documentos que, según él, no se han cumplido.

NO HA HABIDO "CICATERÍA"

Álvaro ha dicho a Robles que el Gobierno "debería facilitar" que el caso se aclare y, de no hacerlo, ha avisado que ERC "entiende que están entorpeciendo" la labor judicial. También le ha interrogado sobre el motivo por el que España no ha explotado la vía diplomática con Israel, como hizo Francia, para esclarecer lo relativo a Pegasus. En la misma línea se ha expresado el diputado de Bildu Jon Iñarritu, que considera que el Gobierno "no ha aportado al juez toda la información solicitada".

De su lado, Robles ha recordado que no puede hablar sobre el asunto ante la declaración de Esteban de este viernes, pero sí ha querido dejar claro que el Gobierno ha desclasificado "lo esencial, sin cicatería" para que la exdirectora del CNI pueda responder a las preguntas que se le formulen. También ha señalado que, en lo referente al uso de Pegasus, "todo lo que se hizo fue con autorización judicial".

Por otra parte, los diputados de ERC y Bildu han preguntado a la ministra sobre avances en la modificación de la ley de secretos oficiales. Robles ha garantizado que ella está a favor y que se trabaja en esta remodelación, pero se trata de un asunto interministerial y es necesaria mucha coordinación, sin aportar más detalles.

FILTRACIÓN DESDE EL CNI

Durante la comparecencia de la ministra en la Comisión de Defensa, Iñarritu también ha sacado el tema de los agentes del CNI investigados por presuntamente filtrar información reservada a Estados Unidos. En concreto, le ha afeado que su departamento no informara y el caso saliera a través de la prensa.

Robles no ha querido pronunciarse sobre el tema y se ha limitado a recalcar que, cuando Defensa tuvo conocimiento de los presuntos hechos, lo puso en conocimiento de la justicia.