Robles dice que no existe petición formal de EE.UU. para reforzar Rota (Cádiz) pero que se estudiará si se formaliza

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha señalado este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos no ha realizado "ninguna petición formal" para aumentar la presencia de militares estadounidenses en la base de Rota (Cádiz) pero ha aclarado que el Gobierno lo "estudiará" en caso de que el Pentágono oficialice esta solicitud.

El Gobierno de Donald Trump pretende incrementar en un 50% su presencia en la base gaditana aumentando de cuatro a seis los destructores del escudo antimisiles de la OTAN desplegados, lo que conllevaría un refuerzo de 600 militares en Rota y obligaría a reformar el convenio bilateral entre España y Estados Unidos, según ha adelantado el diario 'El País'.

Antes de asistir a la clausura del XLI Curso del Centro Superior de estudios de la defensa Nacional (CESEDEN), la titular de Defensa en funciones ha recordado que efectivamente España tiene un tratado con EE.UU., que data de 1988, y ha señalado que si el Gobierno norteamericano "planteara hacer alguna cuestión" en relación al mismo desde el Ejecutivo español "evidentemente" se examinaría.

"De momento no hay ninguna petición formal por parte de EE.UU. más allá de que evidentemente existe ese tratado, y si alguna de las dos partes quiere plantear algo, España lo estudiará, pero no hay en este momento ninguna petición formal de ampliación del tratado por parte de EE.UU.", ha puntualizado no obstante.

FORMACIÓN DE GOBIERNO

Robles, que ejerce también las funciones de ministra de Asuntos Exteriores tras la marcha de Josep Borrell a Bruselas, se ha referido también a la influencia que la presencia de Unidas Podemos en un Ejecutivo de coalición liderado por el PSOE podría tener en el papel de España ante la OTAN.

En este sentido, ha defendido el "liderazgo" de España tanto ante la Unión Europea como ante la OTAN desde el punto de vista" de la defensa, de la seguridad y de la lucha por la paz". "Y en ese trabajo por la paz España va a estar siempre tanto en la UE como en la OTAN como en todas las instituciones unidas que trabajen por la paz en el mundo", ha señalado.

En cualquier caso, ha recalcado que lo importante es que España tenga un Gobierno y que lo tenga "pronto" y ha restado importancia a las críticas al PSOE que ha realizado ERC por hablar de un pacto inminente de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Los ciudadanos no entienden esta situación, esta situación de improvisionalidad, y por tanto yo hago una llamada a todas las fuerzas políticas para que piensen en España, que es lo principal", ha aclarado.