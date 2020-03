Robles dice que España saldrá de Afganistán en coordinación con la OTAN: "Fuimos juntos y saldremos juntos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este lunes que España decidirá su futuro en Afganistán en coordinación con sus aliados internacionales y con la OTAN, una vez firmado el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibán que prevé la salida total de las tropas internacionales en un plazo de 14 meses.

"In together, out together. Fuimos juntos y saldremos juntos", ha resumido Robles respecto a las perspectivas del Ministerio de Defensa sobre la presencia de España en suelo afgano, donde permanece desde el año 2011 en labores de "pacificación y reconstrucción" del país.

Actualmente, hay unos 70 militares españoles en Afganistán como parte de la misión 'Resolute Support', que tiene el objetivo de asistir, entrenar y asesorar a las instituciones afganas.

"La apuesta por la paz es de todos los países de la coalición, cuando todos países de la UE, la OTAN y la coalición se vayan, lo hará España", ha insistido Robles, que ha recordado que la participación de España en misiones internacionales siempre está amparada por su participación en organizaciones internacionales.

Estados Unidos y los talibán firmaron la pasada semana en Doha el acuerdo bilateral de paz que pretende ser el principio del fin a casi 20 años de una guerra en el país centroasiático que ha costado las vidas de casi 40.000 civiles y definido la historia del conflicto internacional del siglo XXI.