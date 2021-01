Robles cree que las catalanas deben ser "cuanto antes" pero asegura que Illa tiene "dedicación absoluta" como ministro

La ministra de Defensa, Margarita Robles, cree que las elecciones al Parlamento de Cataluña deben celebrarse "cuanto antes" para terminar con la "provisionalidad". Pero en cualquier caso, ha asegurado que el candidato del PSC, Salvador Illa, mantiene mientras "una dedicación absoluta" al Ministerio de Sanidad.

Tras una visita a la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, Robles ha garantizado que Illa mantiene una dedicación como ministro "total y absoluta" pese a su designación como candidato del PSC y ha defendido que así ha sido durante toda la pandemia, cuando ha ocupado "las 24 horas del día" a luchar contra el coronavirus.

Más allá de esto, se ha mostrado "convencida" de que los ciudadanos "necesitan que en Cataluña haya un Gobierno" y la actual "situación de provisionalidad no puede durar más tiempo". "Cuanto antes haya unas elecciones en Cataluña, un Gobierno que pueda trabajar sin provisionalidad, será bueno para todos", ha manifestado respecto al debate sobre el aplazamiento electoral.

"PLENA CONFIANZA" EN LAS MEDIDAS DE ILLA

En este contexto, la ministra de Defensa también ha mostrado su plena confianza en Illa en su decisión de no adelantar el toque de queda pese a la petición de varias comunidades autónomas. "Siempre voy a apoyar las medidas del ministro porque me consta, sé y he vivido que tiene la única prioridad de luchar de la mejor manera posible contra el coronavirus", ha apuntado.

Además, ha confirmado que las Fuerzas Armadas están "siempre dispuestas a lo que haga falta", pero el proceso de vacunación contra el virus "está en marcha y funcionando", por lo que de momento no se contempla su participación.