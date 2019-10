Robles asegura que el Gobierno "ignora por completo" el sentido de la sentencia del procés

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que el Gobierno "ignora por completo" el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los líderes del procés. De esta forma no ha querido entrar a valorar las publicaciones de medios que ya apuntan el fallo del Supremo.

"El Gobierno ignora por completo por donde va a ir la sentencia. Respeto las opiniones de todo el mundo, no se sabe todavía y hasta que no se notifique la sentencia no lo sabremos", ha subrayado la titular de Defensa en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Robles ha querido poner en valor la forma "impecable" en la que se ha desarrollado el juicio y ha asegurado que el proceso ha puesto de manifiesto la independencia del poder judicial.

Por ello, ha recalcado que la sentencia se puede no compartir pero se debe "acatar y respetar". "Resulta inaceptable el llamamiento a la desobediencia civil y la incitación a la violencia", ha señalado, censurando la actitud del president de la Generalitat, Quim Torra, quien ha defendido la desobediencia en caso de una sentencia condenatoria.

"Si no se comparten se recurren jurídicamente", ha incidido Robles, recalcando que es una cuestión de "mínimo planteamiento democrático". Al tiempo, sobre la polémica por el discurso del jefe de la Guardia Civil de Cataluña, Pedro Garrido, la dirigente socialista ha evitado valorar sus críticas al mayor Josep Lluis Trapero y ha preferido reivindicar la labor de la Guardia Civil y de sus 75.000 agentes "entregados".