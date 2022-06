Robles admite que en la coalición hay muchas discrepancias y pide unirse en un frente común ante la crisis económica

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este martes que en el Gobierno de coalición hay "muchas discrepancias" y ha pedido unirse en un frente común ante la crisis económica para dar una solución a las personas más afectadas por esta situación.

"En la coalición hay muchas discrepancias, yo discrepo en muchísimas cuestiones con Unidas Podemos, pero ahora hay una situación de crisis económica en este país agravada como consecuencia de la guerra y, en este momento, lo que tendemos que hacer es trabajar para tratar de dar una solución a las personas que peor lo están pasando", ha sostenido la ministra en una entrevista en Canal Sur, que ha recogido Europa Press.

Robles ha apuntado que en el Ejecutivo de coalición cada uno tiene diferentes posiciones y, por ejemplo, ha mencionado que el bloque 'morado' no está a favor de la Cumbre de la OTAN y, sin embargo, "España está dando esa imagen de país serio, comprometido".

"Hay muchas cosas que no comparto, pero lo que nos tiene que unir a todos es ese frente común para luchar, en este caso concreto contra Rusia y la invasión, y en el ámbito interno en la crisis económica", ha zanjado así este asunto.

SALTO A LA VALLA DE MELILLA

En relación con el último salto a la valla de Melilla que ha dejado más de una veintena de muertos, la ministra ha apuntado que es un "drama humano" que hay que evitar y que, para ello, hay que ver cuáles son las causas. "No vale rasgarse las vestidura cuando se produce un hecho tan terrible, que nos las rasgamos, pero es necesario ahondar más y dar una respuesta internacional de manera coordinada", ha apuntado.

"La situación en África es muy preocupante. La hambruna que está habiendo porque no llega el grano unido a la sequía, hay una extensión del terrorismo yihadista, países en los que la influencia de Rusia es total, hay unas mafias que se están aprovechando de jóvenes que quieren empezar una nueva vida", ha explicado la ministra.

En este sentido, ha pedido ser muy solidarios y poner todos los medios para evitar que esto vuelva a ocurrir. "Lo hacemos por las muertes del otro días como lo hacemos por las muertes en las pateras. Esas mafias ilegales están utilizando a mucho jóvenes", ha asegurado.

Por último, no ha entrado a valorar las declaraciones de Marruecos de este lunes en las que atribuyó a la "deliberada laxitud" de Argelia el asalto de Melilla comandado por "milicianos". "A mí no me corresponde a hacer ninguna valoración de lo que dice un Gobierno", ha señalado.