Margarita Robles no aclara de quién depende la seguridad de los móviles del Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha aclarado este martes de qué departamento depende la seguridad de los móviles del presidente del Gobierno y de los ministros, que fueron atacados con el programa de espionaje 'Pegasus', ante una pregunta del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo. Este le ha recriminado que no se enfrentase a Pedro Sánchez y presentase su dimisión, en lugar de cesar a la directora del CNI, Paz Esteban.

En una interpelación en el Senado, Martínez Maíllo, le ha reprochado a Robles que cesara a Esteban sin explicar los motivos y ha afirmado que perdió el "gran prestigio" con el que contaba "en cuestión de minutos" por la rueda de prensa en la que se comunicó el cese.

"En esa rueda de prensa usted perdió una oportunidad magnífica de haberse enfrentado a Pedro Sánchez y haber presentado su dimisión, no porque se lo pidieron sus socios, sino por dignidad y por coherencia con el conjunto de los españoles, porque usted hasta ese momento había defendido a la directora del CNI", ha señalado.

PREOCUPADOS POR SU HONESTIDAD

Robles, por su parte, ha respondido que ve al PP muy preocupado por su honestidad y su prestigio. "No se preocupen que yo ya me lo cuido bastante bien", ha indicado. Además, le ha pedido que no se atribuyan competencias que no tienen y que tiene que ser la ciudadanía y no ellos quien haga ese juicio.

Robles también ha acusado al PP de aprovechar cualquier momento para "sembrar la duda" y ha subrayado que ella defiende "todos los días y a todas horas" a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, ha recriminado a los 'populares' que estuvieron ocho años en el poder y no se caracterizaron por la defensa que hicieron del CNI, de los militares ni de las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Así que por favor, lecciones las justas", ha reprochado.

¿QUÉ HABLÓ CON SÁNCHEZ?

En términos generales, Robles ha alertado del incremento de contraataques y ha afirmado que el Gobierno, consciente de esas vulnerabilidades, ha aprobado un Plan Nacional de Ciberseguridad que está coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno y que prevé cerca de 150 iniciativas en los próximos tres años.

Martínez-Maíllo le ha preguntado a Robles qué sucedió "en las conversaciones con el presidente del Gobierno" para que Robles pasase de apoyarla a destituirla. "Usted optó por perder la honestidad y la dignidad como ministra de Defensa, eso fue lo que realmente sucedió", ha zanjado.

Por último, le ha preguntado a la ministra si el Gobierno hubiera hecho público que el móvil del presidente fue espiado si no se hubiera conocido el espionaje legal a los independentistas. "Seguramente no señora Robles, ustedes han puesto patas arriba nuestro propio sistema de seguridad", ha terminado.