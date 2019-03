Rivera vuelve a tender la mano a Casado para formar gobierno presidido por Cs

PARTIDOS CIUDADANOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a tender la mano al PP y a su presidente, Pablo Casado, para crear un "gobierno sensato, moderado, progresista y constitucionalista" pero que esté presidido por él "porque no es lo mismo un presidente sin mochilas que otro con demasiadas".,"Quiero decir a Casado que no se equivoque, que Ciudadanos no es el enemigo, que es parte de la solución", ha afirmado Rivera antes de reclamar al líder popular "que tenga sentido de Estad