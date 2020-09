Rivera tras el 28A: O llego a la Presidencia en las siguientes o me marcho

El exlíder de Cs Albert Rivera tenía claro en abril de 2019, con 57 escaños recién conseguidos, que solo se daba una oportunidad más en política: "O llego a la Presidencia del Gobierno en las siguientes o me marcho", una decisión que adoptó cuando ni siquiera llevaba cuatro años en la política nacional.

Un pensamiento que confiesa en el libro "Un ciudadano libre" que Rivera ha presentado este martes en la Casa de América y donde ha insistido que su partido cometió dos grandes errores para explicar la debacle electoral del 10N, que dejó a Cs con solo diez escaños, el primero "no desenmascarar" la estrategia que Pedro Sánchez tenía ya tomada en julio para repetir las elecciones.

"Tenía que haber desenmascarado antes a Sánchez, quería un gobierno con Podemos y los nacionalistas. No es que lo crea, es que lo tenemos", ha respondido a los periodistas en la presentación aventurándose a decir que igual podría haber tenido "un poquito más de éxito" si se hubiera dado cuenta.

El segundo error fue plantear un pacto de Estado con el PP y el PSOE para evitar la repetición de noviembre, ha dicho al afirmar que esta idea que propusieron en septiembre, a última hora y con todas las encuestas en contra, no funcionó electoralmente. "Acabé muerto con esa bandera blanca en medio de una batalla".

Rivera no ha querido hablar de la estrategia actual de Ciudadanos y de su sucesora, Inés Arrimadas, que ha resituado al partido en el centro y se ha abierto a negociar con el presidente socialista, levantando así el veto que le impuso Rivera: "A mi no se me ocurre decir a nadie lo que tiene que hacer. Sería muy injusto que yo se lo hiciera a mis compañeros".

Se ha limitado a desearle "lo mejor" y a recalcar que mantiene una excelente relación con Arrimadas y que solo espera que este país "reponga el espacio de entendimiento". EFE