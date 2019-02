Rivera, sobre la enmienda a la totalidad de ERC a los Presupuestos: "Quien se acuesta con separatistas, acaba mojado"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la decisión de Esquerra Republicana (ERC) de presentar una enmienda a la totalidad a sus Presupuestos que "quien se acuesta con separatistas, acaba mojado".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente del partido, Rivera ha pedido a Sánchez que asuma de una vez que no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante unas cuentas públicas que, a su juicio, "no tienen sentido".

"Sánchez decidió aliarse con Torra, Puigdemont y Rufián ahora está en un lío él y España", ha señalado el líder de la formación 'naranja' para apremiar una vez más al presidente en que una vez más a que convoque elecciones "y deje paso" a un nuevo Gobierno.

QUE DEJE PASO A UN NUEVO GOBIERNO

"No queda otra salida democrática a esta situación", ha subrayado Rivera, antes de avisar a Sánchez de que las "prebendas" a los independentistas "no es la solución a este enredo". En todo caso, ha apuntado que no se fía ni de los separatistas ni de Sánchez quien, en su opinión, es "capaz de cualquier cosa" con tal de seguir en La Moncloa.

Al margen de "la casa de los líos de Sánchez con sus socios", Rivera ha señalado que sería "una mala idea" aprobar los Presupuestos de 2019 teniendo en cuenta los datos del paro de enero --"hay una destrucción de más de 200.000 empleos"-- y el estancamiento de la economía española.

Ante la "incertidumbre" actual, el presidente de Cs considera que "no es el momento" de aumentar la presión fiscal ni los costes laborales, sino de hacer "justo lo contrario": moderación fiscal y ayuda "a quien se la juega y crea empleo".