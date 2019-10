Rivera: "No se puede gobernar con Torra, con Otegi ni con los que queman las calles"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha afirmado este domingo que "no se puede gobernar con (Quim) Torra, no se puede gobernar con (Arnaldo) Otegi ni con los que queman las calles. Hay que buscar soluciones de futuro que unan a los españoles".

En declaraciones durante la manifestación constitucionalista de SCC en Barcelona, ha dicho que "es un día para disfrutarlo, pero sobre todo para decir a los españoles que no hay barricada, no hay incendio, no hay insulto, no hay piedra que pueda frenar el imparable sueño de una España unida".

Ha dado las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la actuación policial en disturbios tras la sentencia del 1-O, y "un abrazo muy fuerte especialmente a los mossos d'Esquadra y policías heridos".

"Hay gente que esta todavía en la UCI y gente agredida anoche. Así que todo mi apoyo a sus familias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ellos sí nos representan", ha añadido.

Y ha definido así a los que salen a las calles de Barcelona este domingo: "Los que no quemamos las calles, los que las pisamos simplemente para ser ciudadanos".

"Hoy se cumplen nada más dos años desde que algunos intentaron separarnos y levantar fronteras, y hoy, sin gritar pero con convicción y fuerza, los catalanes y el conjunto de los españoles decimos basta ya al procés", ha añadido.

Además, ha pedido paciencia a quienes "están bloqueados en carreteras donde los separatistas están intentando que la gente no acceda a la manifestación".