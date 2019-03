Rivera promete igualar los derechos de parejas de hecho a los de matrimonios

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que "una de las primeras medidas" que tomará si llega al Gobierno será la de equiparar los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios porque en un país "moderno" es un paso "fundamental"

"Cualquier familia es legítima siempre que haya voluntad de convivencia, amor y el Estado le tiene que tratar igual", ha subrayado Rivera en una entrevista en La Sexta Noche anoche.

Según explicó el presidente de Ciudadanos, las 1,7 millones de parejas de hecho inscritas en España "tienen menos derecho que los matrimonios. No tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a hacer la declaración de la renta juntos y no pueden ser considerados familia numerosa".

Por lo que igualar sus derechos "económicos, sociales y de toda índole" a los que deciden contraer matrimonio es "un paso fundamental" en un país "progresista, que ha ido dando pasos" como España, ha manifestado.