Rivera pide la comparecencia de Sánchez sobre Cataluña, "territorio sin ley"

Ciudadanos pedirá la comparecencia en pleno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la situación "tan grave" que se vive en Cataluña, que se ha convertido hoy, según el líder del partido, Albert Rivera, "en un territorio sin ley" y cuando esto sucede puede ocurrir "cualquier desgracia".

En una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva permanente, Rivera ha anunciado que su grupo quiere que Sánchez "dé la cara" en la Cámara y aclare si va a seguir teniendo de socio a Quim Torra y si va a continuar dejando abandonados a siete millones y medio de catalanes.

La convivencia y los derechos y libertades de los ciudadanos, ha advertido el líder del partido naranja, están "en peligro" en Cataluña y por eso ve prioritario tener un debate "sereno" para poder reconducir la situación.

No obstante, para poder registrar esta petición de que comparezca Sánchez, Cs necesitaría el apoyo de otro grupo parlamentario o 70 diputados, aunque si no logran los apoyos para forzar su comparecencia, defenderán que el Congreso acoja un pleno monográfico sobre la situación de Cataluña.

"Hay muchos españoles que hoy se sienten humillados" viendo como los separatistas, cuando se cumple el primer aniversario del 1-O, asaltan y "asedian" las delegaciones del Gobierno, comisarías y cortan calles con total impunidad y "alentados" por Torra, a quien ve como el "cabecilla de los comandos separatistas".

Cree Rivera que la situación es hoy peor que hace un año y lo atribuye, en gran parte, al hecho de que Sánchez haya pactado su investidura con los separatistas y nacionalistas, equivocándose de aliados, ha señalado.

"¡Cómo puede ser que el Gobierno de España ni esté ni se le espere que haya dejado el gobierno en manos de los supremacistas catalanes!", ha exclamado Rivera.

Además de esta iniciativa, Ciudadanos ha registrado también una solicitud para que comparezca de manera urgente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el fin de que aclare por qué se insta a los guardias civiles a no retirar la simbología independentista de las calles de Cataluña y por qué no ha impedido el asalto hoy a la delegación de la Generalitat en Girona.

"El ministro del Interior ni rechista y lo único que ha dicho es que no se retiren los lazos amarillos" se ha quejado Rivera sobre la instrucción de la Guardia Civil que ha instado a sus agentes a no participar a título particular en la retirada de simbología independentista, advirtiéndoles de que en caso de incumplimiento incurrirán en una infracción disciplinaria.

Rivera ha recordado que incluso el Defensor del Pueblo y la Fiscalía se han posicionado en contra de que los lazos amarillos ocupen las instituciones.

Aparte de volver a pedir elecciones generales porque considera que el Gobierno "hace aguas", Rivera ha exigido otra vez la aplicación del 155 en Cataluña. "Es el momento actuar y vamos ya tarde si no somos capaces de aplicar la Constitución", ha dicho.