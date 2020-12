Rivera evita comprometer su voto a Cs: Al dejar la política eres más libre

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha evitado comprometerse con votar al partido naranja en las próximas elecciones generales y ha dicho que cuando uno deja la política se siente más libre para opinar "sin las siglas en la boca", asegurando, por otro lado, que no aceptaría un cargo del PP.

Rivera, en una entrevista en Antena 3 en la que apenas se ha referido a su sucesora, Inés Arrimadas, y sobre cuya gestión no ha querido pronunciarse, ha afirmado que espera "poder votar a Cs y por muchos años" sin darlo por seguro, y ha insistido en que "cuando uno deja las trincheras, el carné, las siglas", se siente con más libertad para opinar.

Y opinará, ha advertido, cuando le apetezca o lo crea conveniente "pero sin las siglas en la boca".

Sobre la posibilidad de que el PP le ofreciera un cargo público el exlíder naranja ha dejado claro que está fuera de la política "para todo" y que él ya pudo ser vicepresidente del Gobierno con Mariano Rajoy y no quiso porque lo que quería "era un proyecto para liderar un proyecto".

La política, ha explicado, no le atrae "para tener un carguito o una tarjeta de visita" y lo que le gustaba era la capacidad de transformar España: "no tengo intención de volver a la política y mucho menos por un cargo", ha afirmado.

Rivera también ha confirmado que aunque su partido se lo pidiera no participará en la campaña electoral de las elecciones catalanas, previstas en principio para el 14 de febrero, pero no por nada, ha precisado, sino porque "una de las ventajas de no estar en política es no hacer campaña". EFE