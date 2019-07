Rivera dice que votarán no al 'plan Sánchez' y a 'la banda' que lo ejecutará

DEBATE INVESTIDURA

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dejado claro al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que el grupo naranja votará "no" con las dos manos: "no al plan Sánchez y no a la banda que va a ejecutar el plan Sánchez".,Ante la abstención que Sánchez le ha pedido en reiteradas ocasiones para facilitar un gobierno, Rivera ha replicado que lo cómodo sería "mirar hacia otro lado" dejarle gobernar, pero "lo decente y lo responsable es oponerse a ese plan".