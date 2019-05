Rivera dice que votará no "con las dos manos" a Iceta en el Senado por defender un referéndum de independencia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que la formación naranja votará no "con las dos manos" a que el líder del PSC, Miquel Iceta, presida el Senado, pero que no van a "bloquear el funcionamiento de la Cámara en Cataluña".

"Ha defendido los indultos, ha defendido un referéndum de independencia y defiende el pacto con los separatistas en vez de con los constitucionalistas. Por eso votaremos que no en el Senado, pero no vamos a bloquear el funcionamiento de la Cámara en Cataluña", ha subrayado este miércoles Rivera ante los medios en la Pradera de San Isidro de Madrid.

En su opinión, Iceta "no es la persona adecuada para liderar una Cámara que debe defender la igualdad". "El Senado es una Cámara territorial pero no para defender referéndums ni indultos, sino para defender la igualdad entre los españoles. Iceta es el garante de que eso no va a suceder", ha dicho.

En la misma línea, el líder de Cs ha destacado que Iceta "es la persona que representa el privilegio que el PSOE quiere conceder a los nacionalistas" y que "no se esconde".