Rivera dice que él no será un problema para Cs pero que, pase lo que pase, el 11N intentará desbloquear España

Garantiza que su partido será útil tanto en el Gobierno como en la oposición y que no le preocupan los escaños sino cómo gestionarlos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este jueves que él "nunca" será un problema para España y para Ciudadanos pero que, al margen de los resultados que coseche su partido en las elecciones de este domingo, al día siguiente trabajará por intentar desbloquear el país.

Así ha respondido, en los Desayunos Informativos de Europa Press, al ser preguntado sobre si seguirá siendo el líder de Ciudadanos en caso de que el partido, como pronostican las encuestas, sufra un revés electoral y baja en número de escaños.

Rivera ha señalado que no se metió en política para tener "una tarjeta de visita" ni para tener un escaño, sino porque ama a España, a la que, según ha comentado, ha defendido "en los lugares más inhóspitos, muy solo y contra viento y marea" mientras PP y PSOE "pactaban" con los nacionalistas. "He nacido así políticamente hablando", ha manifestado.

Ahora bien, ha querido dejar claro que "nunca" será un problema para España ni para su partido, sino que será siempre "parte de la solución". "La política y servir a España seguramente es lo más importante que haré en mi vida, pero la vida es mucho más que eso", ha señalado.

Eso sí, a renglón seguido, el líder de la formación naranja ha concluido garantizando que el 11 de noviembre estará con los escaños que decidan los españoles para Ciudadanos, "arremangándose" y pidiendo una reunión para conformar un Gobierno.

"LO MÁS SENSATO": UN GOBIERNO CS-PP

Durante su intervención, Rivera ha defendido en varias ocasiones que no le preocupan los escaños que tanto su partido como el resto obtengan este domingo sino "cómo gestionarlos". "Me importa más España que mi partido", ha proclamado.

En todo caso, cree que un Gobierno de Ciudadanos en coalición con el PP sería la opción "más sensata" para que el país gane en estabilidad política y económica, haga las reformas que necesita desde hace tiempo y, sobre todo, defienda la unidad de España. "Un Gobierno centrista y liberal que libere los bolsillos de las familias y dé certidumbre a los inversores sería lo mejor para España", ha añadido.

Pero ha apuntado que si no se dan los números para conformar ese Ejecutivo, es partidario de impulsar "un plan B" para desbloquear España evitando unas terceras elecciones, y no quedarse en el "me enfado y no respiro".

"La diferencia entre (Pablo) Casado, (Santiago) Abascal y yo es que yo estoy dispuesto a trabajar por el país en el Gobierno y en la oposición. Ante una anomalía, hay que arrimar el hombro", ha indicado Rivera, quien ha presumido de ser "el único candidato" que dice públicamente que su partido será útil tanto en el Gobierno como en la oposición.

"LO MÁS VALIENTE ES DESBLOQUEAR ESPAÑA"

Rivera ha subrayado que los pactos alcanzados por Ciudadanos en distintas comunidades autónomas son "un buen ejemplo" de lo que se debe hacer con el Gobierno nacional y ha insistido en la necesidad de que PP, PSOE y su partido se sienten en una mesa de negociación en lugar de seguir "enfrentados" mientras "sacan tajada" los separatistas. "Lo más valiente es desbloquear España", ha apostillado.

Rivera ha señalado que, sea quien sea el vencedor de los comicios del domingo, lo que está claro es que "tendrá que negociar" con la oposición, y ha agregado que en caso de que lo sea Sánchez debe tener en cuenta que si no le dan los números para conformar un Ejecutivo con Podemos y los independentistas, todas sus futuras leyes deberán pasar por el PP y Ciudadanos.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a facilitar un Gobierno del PSOE, Rivera ha avisado a Sánchez de que no puede pedir a los demás que firmen un contrato donde uno de las partes no ponga condiciones porque, según sus palabras, eso es un "trágala".

EL DOMINGO PUEDE HABER SORPRESA

En todo caso, ha insistido en que puede haber sorpresa, como en Andalucía, y el domingo pueden dar los escaños para un Ejecutivo del PP y Ciudadanos. "Una remontada esta semana pueda hacer que haya sorpresa el domingo", ha llegado de afirmar, apuntando que aún hoy hay existe "una gran bolsa" de personas que se decantan entre la abstención o ir a votar.

En concreto, en el caso de Ciudadanos, el 40 por ciento de sus votantes decidió su voto en la última semana, por lo que Rivera ha dicho que su labor ahora es convencer "hasta el último minuto" a los moderados.

Sobre la posibilidad de que facilite la investidura de Casado en caso de hacerse con la victoria este domingo, Rivera ha respondido que con independencia de quién resulte ganador de los dos, él llamará por teléfono al líder 'popular' para promover el "cambio", como en Andalucía, y tratar de formar un Gobierno en un mes.