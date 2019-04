Rivera le dice a Casado que “espabile” y le pide que “no tire la toalla” contra Sánchez

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado este domingo al grito de "¡Vamos Ciudadanos!" a acudir a las urnas el próximo 28 de abril para derrocar a Pedro Sánchez y ha instado al líder de los populares, Pablo Casado, a que "espabile" y no "tire la toalla".

Rivera ha hecho este llamamiento a votar durante un acto en la localidad madrileña de Las Rozas, en el que Ciudadanos ha dado a conocer su cartel electoral y el eslogan para campaña de las generales, una llamada a la acción para cambiar y hacer de España un país mejor: "Liberal, de centro y constitucionalista"

"¡Vamos Ciudadanos, vamos Ciudadanos!", ha repetido Rivera junto a los seis mil asistentes, según cifras de la organización, a quienes les ha asegurado que, además del "mejor lema", Ciudadanos tiene "la mejor idea para España" frente al PSOE que pacta con Pablo Iglesias, Quim Torra y Carles Puigdemont y un PP que parecer haber "tirado la toalla".

Ha advertido de que Sánchez está "amarrando ya" los escaños con Bildu, Convergencia, el PNV y Podemos. "Que a nadie le que quepa ninguna duda, los tiene", ha subrayado. Se ha mostrado convencido de que hay "ganas de echar a Sánchez, de quitar la economía a Iglesias y de independizarnos de Torra y Rufián", pero ha incidido en que, para lograrlo, se necesitan votos en la urnas. "Que nadie se quede en casa el 28 de abril, nos podemos arrepentir y tragarnos a Sánchez, Iglesias y a los separatistas otra vez", ha avisado.

Ha recordado que "muy pocos votos decidieron" en Andalucía y ha asegurado que él sí confía en la victoria, porque ya se consiguió el 21 de diciembre de 2017 en Cataluña y el 2 de diciembre pasado en las elecciones andaluzas. "Si lo hicimos en Cataluña y lo hemos hecho en Andalucía, lo haremos en España", ha asegurado Rivera, que ha reiterado una vez más su mano tendida al PP para formar un gobierno de coalición y ha vuelto a pedir a su líder, Pablo Casado, que "espabile" y se "ponga las pilas", porque le ve "cansado, como si hubiera tirado la toalla".

Ha insistido en que lo importante es sumar escaños suficientes y en que hay que ser "más estadistas y menos partidista", "no tener miedo a los escaños que se puedan perder" y "pensar en España". Y ha asegurado que, si es presidente, no habrá "ningún pueblo de Cataluña ni un solo rincón de España donde no siga vigente la Constitución".