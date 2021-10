Rivera de la Cruz tilda de "buena noticia" que se recuperen pistas de baile y ensalza "responsabilidad" de ocio nocturno

La consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha calificado este viernes de "muy buena noticia" que se puedan recuperar las pistas de baile y ha ensalzado la "responsabilidad" que ha tenido el ocio nocturno durante la pandemia.

En declaraciones a Europa Press antes de asistir a una de las actividades previstas en el festival Hispanidad celebrada en el Ateneo de Madrid, ha destacado que el problema del botellón es "anterior a la pandemia" y se debe atajar desde la "responsabilidad individual y la concienciación".

"Que haya muchas personas bebiendo en un espacio que no está acondicionado para ello, primero es una actividad que no es legal, no lo era antes de la pandemia, no lo es ahora y no lo va a ser cuando todo esto haya acabado", ha afirmado la consejera.

Además, ha señalado que la apertura de las pistas de baile era una "reclamación lógica" del ocio nocturno madrileño, que ha sido "extraordinariamente responsable durante estos meses".

Rivera de la Cruz ha insistido en que el botellón es un problema que se tiene que solucionar "apelando a la responsabilidad individual" y también con la coordinación con el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno, que "tiene que poner todos los medios para controlar estos excesos".