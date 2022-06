Rivera de la Cruz, sobre el desplome de Cs: "Se ha concentrado el voto para reforzar una mayoría necesaria"

Recuerda que en el anterior Ejecutivo autonómico de Madrid "no había entendimiento entre ambas partes"

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid y la ex afiliada de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado este martes que "la explicación" sobre la debacle de Ciudadanos en Andalucía, su antiguo partido, es que "se ha concentrado el voto para reforzar una mayoría que muy necesaria".

"Ha habido un cambio de ciclo. Se ha entendido que había que concentrar el voto para reforzar una mayoría que era muy necesaria. Los resultados han sido muy buenos para esta comunidad autónoma y para España", ha subrayado la ex 'naranja' en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Ciudadanos ha compartido durante cuatro años el Gobierno de la Junta de Andalucía con el PP, ostentando varias carteras y la Vicepresidencia, esta última con quien fue su candidato a los comicios, Juan Marín.

El candidato 'popular', Juanma Moreno, se alzaba el pasado domingo con una mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, mientras que los 'naranjas' pasaban de 21 a 0 diputados y Juan Marín dimitía al instante de sus cargos en el partido.

Rivera de la Cruz ha recalcado que los Gobiernos de coalición de la Comunidad de Madrid y Andalucía "han tenido casos distintos", ya que en la región "no funcionaba bien y no había entendimiento entre ambas partes", mientras que, para la consejera, "en Andalucía no pasaba eso".

"Los resultados en las elecciones andaluzas son una señal de que hay un modelo que está agotado y eso se va ir reflejando en las sucesivas citas electorales. Sigo conservando buenos amigos en Ciudadanos y lamento el momento que están viviendo", ha señalado la consejera.

Andalucía sigue así la senda que arrancó la fallida moción de censura de Murcia en 2021 que derivó en una ola política cuya primera parada fue la descomposición del Gobierno de coalición en Madrid y la expulsión de Cs de la Asamblea y el posterior adelanto electoral en Castilla y León que redujo a los 'naranjas' a un solo procurador tras haber compartido Gobierno con el PP.