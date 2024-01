Rivera de la Cruz defiende que el Ayuntamiento "no subvenciona ni contrata" a entidades que "enaltecen" terrorismo

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido este lunes que el Ayuntamiento de Madrid "no subvenciona, ayuda, ni contrata" a entidades que "enaltecen" al terrorismo o humillan a las víctimas.

Así lo ha expresado en el Pleno ordinario en el Palacio de Cibeles, en respuesta a una proposición de Vox, presentada por el concejal Fernando Martínez Vidal, pidiendo la eliminación de subvenciones o ayudas a entidades que "blanqueen" del terrorismo, semanas después del estreno de 'Altsasu' en el Teatro de La Abadía, un estreno muy criticado por Vox.

"No tiene ningún sentido porque nos piden que dejemos de hacer una cosa que no hacemos. El Ayuntamiento de Madrid no subvenciona, ayuda, ni contrata a entidades que enaltezcan el terrorismo o humillan a las víctimas. Entonces no me pida usted que se elimine una cosa que no existe", ha criticado la delegada.

En su intervención, ha criticado que Vox ponga en duda "el respeto, la admiración y la solidaridad" de este Ayuntamiento y de los miembros del Gobierno con las víctimas del terrorismo o hacia la Guardia Civil. "Es realmente vergonzoso y no se puede utilizar con fines partidistas, que es lo que están haciendo ustedes ahora", ha denunciado.

Sobre el estreno de 'Altsasu', ha insistido en que con este tipo de iniciativas lo que han conseguido es "alimentar el discurso de la izquierda" porque hace tiempo que considera que Vox se ha convertido "en la mejor muleta que tiene el sanchismo".

"Si de verdad cree usted que se está cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación de las víctimas, yo creo que la mejor forma de actuación no es este Pleno. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es elevar una denuncia", ha trasladado.