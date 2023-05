Rivera de la Cruz acusa a la izquierda de "señalar a ciudadanos anónimos" con "una campaña estalinista"

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte y número 3 de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha acusado este sábado a las formaciones de izquierda de "señalar a ciudadanos anónimos" a través de una "campaña estalinista".

"Cuando nos encontramos con esta izquierda, nos damos cuenta de que los votantes de izquierda merecen otra cosa que no sea este Gobierno Frankenstein. No hay nadie con sentido común a quien le pueda gustar la campaña que hace la izquierda, porque están en contra de la convivencia, porque quieren enfrentarnos a unos y otros, y eso no puede ser. Ellos quieren hacer varios tipos de ciudadanos", ha lamentado desde un mitin electoral celebrado en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza.

En este punto, ha hecho un llamamiento a "no apoyar con votos esta campaña estalinista, de señalar a personas anónimas". Ha criticado la propuesta de Más Madrid de "trabajar 32 horas semanales", y apuesta por "trabajar mejor", así como "el modelo de Ada Colau que quiere replicar Rita Maestre", algo que responde a que "a la izquierda no le gusta Madrid", y ven la capital como "un experimento".

Así, ha prometido que hará "todo" lo que esté en su mano "para estar a la altura" en una ciudad "estupenda para vivir, para visitar, para quedarte para siempre y para cumplir sueños".

"Hay una cosa rara que solo pasa en Madrid, un ambiente especial. Si quieres ser el mejor en algo, tienes que pasar por Madrid, y eso se contagia. Porque el que viene aquí por un tiempo, también nota esa energía", ha explicado, para apuntar que "alguien desembarca en Madrid y sabe que este va a ser su hogar, porque es una ciudad diversa en constante proceso de cambio" ya que "siempre aspira a un poco más" y por eso "a la izquierda no le gusta Madrid, porque piensa en una sociedad subvencionada, dependiente y sometida".

Por otra parte, ha agradecido a las "familias de todos pagar la pasión" con la que viven la campaña. Y se ha acordado "especialmente" de la familia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.