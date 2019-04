Rivera considera que Soraya Rodríguez "representa una escisión" del PSOE que no se identifica con el "sanchismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este jueves que la exdiputada socialista Soraya Rodríguez, recién incorporada a las listas europeas de Ciudadanos, "representa una escisión" del PSOE que no se identifica con el "sanchismo".

Así lo ha expresado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que anunciara su incorporación como número 'tres' a las listas de Ciudadanos para la Eurocámara, que encabezará Luis Garicano. Soraya Rodríguez abandonó el PSOE hace un mes por desavenencias con la dirección por la gestión de la crisis catalana.

En este sentido, Rivera ha recalcado que esta posición representa una corriente dentro del PSOE que no se siente identificada con las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación al independentismo.

"Que Soraya Rodríguez haya votado 'no' al PSOE, la reconoce como una persona sensata, porque lo que la he escuchado en los últimos tiempos es lo que lleva diciendo hace tres años a Sánchez, que no pactara con los separatistas, que no se pueden indultar a los que han dado un golpe, que no se puede hacer un referéndum de independencia", ha indicado el líder de Ciudadanos.

DEFIENDE LOS FICHAJES 'NARANJAS'

Sobre las últimas incorporaciones a las listas electorales de Ciudadanos, Rivera ha defendido que "muchos de ellos" tienen la posibilidad de convertirse en los próximos ministros tras las elecciones generales.

Precisamente, Rivera ha hecho referencia que sería "de justicia poética" que el abogado del Estado y número cuatro de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Edmundo Bal, fuera ministro de Justicia, en vez de la actual titular, Dolores Delgado, "que le ordenó retirar las pruebas sobre el proces".

Asimismo, ha reivindicado el papel del exvicepresidente de Coca-Cola y número dos de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Marcos de Quinto, "uno de los mejores directivos de España", que apuntado que podría ser ministro de Industria.

Por último, Rivera ha señalado que el eslogan y la imagen de campaña de Ciudadanos se darán a conocer este domingo en un acto y ha valorado los lemas de PP, PSOE Y Vox.

A su juicio, el del PP, 'Valor seguro', es un poco aburrido, el del PSOE, 'Haz que pase', hay que añadirle 'pronto el Gobierno de Sánchez con los separatistas', y sobre el de Vox, 'Por España', ha dicho suscribir la alusión a España, pero ha recalcado que hay muchas cosas que hacer "por los españoles".