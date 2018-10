Rivera ve compatible respetar contratos vigentes y defender derechos humanos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su falta de concreción sobre la venta de armas a países que violan los derechos humanos y ha asegurado que es compatible respetar los contratos firmados con defender los derechos humanos.

"Sí a los contratos vigentes", ha subrayado Rivera, pero sí también a abrir un debate sobre la venta de armas y cómo se pueden condicionar esos contratos, por ejemplo con cláusulas, cuando se trate de Estados que vulneran esos derechos, refiriéndose al régimen saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Rivera, en su réplica a la comparecencia en el Congreso de Sánchez para informar de los consejos europeos y la cumbre del euro de la semana pasada, ha reprochado al presidente que no haya dicho si va a paralizar esos contratos o qué piensa hacer en un futuro.

Ha defendido una respuesta "clara y común europea", posicionándose del lado de países como Francia o Alemania, que ya están tomando medidas al respecto y han iniciado este debate.

El líder de Cs ha aprovechado para pedir a Sánchez que no asuma "la tesis de sus socios populistas" de cancelar la venta de armamento a la monarquía alauí y que esas corbetas y material bélico comprometido se las quede España. "¡Qué idea más brillante, no sé cómo no se nos ha ocurrido!", ha exclamado con ironía.

Además ha cuestionado el papel que tiene ahora la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de ser desautorizada por Sánchez en esta cuestión y cree que "la mató políticamente" cuando echó por tierra su idea de cancelar los contratos con Arabia Saudí.

En todo caso -ha insistido- si Robles se posicionó contrariamente a la postura del Gobierno, "¿qué hace sentada en esa silla?".

También ha recalcado que la situación de los derechos humanos "no va por barrios, son mundiales" y ha pedido al presidente que aclare cuál va a ser su posición en Cuba, a donde viajará el mes que viene, y si piensa defender la democracia y reunirse con los disidentes.

De igual modo, Rivera ha emplazado a Sánchez a que explique si va a defender los derechos humanos en Venezuela o si va a poner en marcha sanciones al régimen chavista como otros países.

"Nos avergüenza que Zapatero o su socio de Podemos culpe a EEUU de éxodo de Venezuela o que no condene que se lance por la ventana un opositor después de ser torturado", ha subrayado.