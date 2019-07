Rivera, Casado y Abascal cargan contra Sánchez: España no se merece un presidente como usted

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado el "espectáculo bochornoso" que han protagonizado PSOE y Unidas Podemos estos días, sometiendo a España a un "zoco de vanidades" que los españoles "no merecen", en una "encarnizada lucha de poder" en la que solo importan los "cargos" y las "prebendas". Además, ha avisado a Pedro Sánchez de que su posición "no es tan sólida como quiere hacer creer sino mucho más frágil de lo que piensa". "Son incapaces de pactar para construir. Solo se alían para destruir como en la moción de censura", ha afirmado Casado en su intervención ante el Pleno del Congreso en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Tras reiterar su oferta de pactos de Estado, Casado ha resaltado que PSOE y PP tienen "una tarea común por delante", que es "ensanchar el espacio central de la moderación y hacerlo tan grande que de nuevo" puedan ganar en él socialistas y 'populares'. Eso sí, ha avisado que para eso, Sánchez debe asumir sus posiciones anteriores en el sistema de 1978. Casado, que ha recalcado a Sánchez que hoy "es menos que hace cuatro días", le ha reprochado que "prefiera seguir en su escapada y en su manual de resistencia". "Aunque usted y su partido merece todo nuestro respeto, su candidatura y su proyecto no merece nuestro apoyo, solo nos debemos a España y su gobierno será una amenaza para su futuro", ha concluido.

"LAS POLÍTICAS LES IMPORTA UN BLEDO"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el candidato socialista, Pedro Sánchez, por tratar a España como "un botín para repartirse" y ha lamentado que haya paralizado el país "por un ministerio". "¡Cómo puede ser que no se hayan puesto de acuerdo por unministerio, qué triste!", ha exclamado Rivera en su intervención en el debate de investidura después de conocer que ésta no saldrá adelante por la previsible abstención de Unidas Podemos.

Ha insistido en referirse a "los socios" que dice que apoyan al secretario general del PSOE "como la banda de Sánchez" y ha afirmado que por mucho que alargue "el teatro" esta situación seguirá "como un culebrón de verano, repartiéndose ministerios e insultándose". Según Rivera, lo que separa hoy a Sánchez y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "solo es el ego, que no les cabe en la silla y por eso no se han puesto de acuerdo".

"El plan Sánchez era esto, llegar al final y repartirse el botín, pero no se han puesto de acuerdo en cómo hacerlo", ha dicho el líder naranja, subrayando que los españoles "no se merecen ni este espectáculo ni un gobierno con esta banda ni un presidente como usted". A juicio de Rivera, el enfrentamiento entre Sánchez e Iglesias se ha reducido a los sillones: "No se han peleado por las políticas, les importan un bledo".

Todo lo contrario, ha puesto de ejemplo, al acuerdo que Cs y PP pactaron en Andalucía, con el apoyo de Vox, que ha permitido a dosproyectos distintos juntarse para gobernar y sacar adelante unos presupuestos.