Rivera avisa de la abstención y asegura que Cs puede obtener 20 escaños más si saca un 2% más de voto

Sobre su continuidad al frente de Cs: "No tengo apego al sillón, sino a España"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha enviado un mensaje a los electores que dudan entre la abstención o votar a Ciudadanos y ha señalado que su partido puede obtener 20 escaños más, con un 2 por ciento más de voto en las elecciones del domingo. En este sentido, ha apelado a los votantes socialistas que están preocupados con la situación en Cataluña.

A cuatro días de los comicios, Rivera ha alertado de que la abstención beneficia a Pedro Sánchez y ha insistido en que en lugares como Cataluña la poca participación siempre ha favorecido a las formaciones nacionalistas, por lo que ha llamado a la participación para que los partidos "sensatos y moderados" tengan influencia y el Gobierno no esté "en manos de Quim Torra".

Así, ha apelado a los votantes socialistas moderados que les preocupa el devenir de Cataluña y desconfían de los pactos de Sánchez, para que "opten por la moderación". "No opten por entregar el voto a Sánchez para que pacte con independentistas", ha subrayado.

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, ha insistido en que, de acuerdo a sus cuentas, PP y Ciudadanos pueden sumar en las elecciones del domingo. A la vez que ha señalado que, en el caso de que gane Pedro Sánchez, la oposición debe tener un papel importante y que "todas las leyes" pasen por sus manos.

"PP y Ciudadanos ya sea en Gobierno o en la oposición podamos moderar y condicionar cada una de las leyes y no salgan barbaridades esta legislatura", ha indicado, quien ha puesto en valor que los Presupuestos no dependan de Podemos o la unidad territorial de partidos independentistas. "Hay que buscar fórmulas para que el país se ponga en marcha", ha recalcado.

"NO TENGO APEGO AL SILLÓN, SINO A ESPAÑA"

Por otro lado, preguntado por su continuidad como líder de Ciudadanos si obtiene un mal resultado, ha señalado que "no tiene apego al sillón", pero recalcando que ahora no piensa en una posible dimisión.

"Los que me conocen lo saben, no me metí en política para tener un escaño, ni por ser ministro. Cuando hemos negociado gobiernos nunca han escuchado hablar del Ministerio o Vicepresidencia que me pido, y me la han ofrecido y no la he querido", ha señalado.

Según ha defendido, no se lo plantea porque ahora mismo "está jugando el partido", en referencia a la campaña y las elecciones del domingo. "Aseguro que no tengo ningún apego al sillón, el único apego es a España y serviré al país siempre que lo quieran los militantes de Ciudadanos y los españoles", ha alegado, insistiendo en que quiere "ser parte de la solución" para España.