Rivera apuesta por liderar gobiernos "constitucionalistas" sin Vox ni Podemos

RIVERA ENTREVISTA (Previsión)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, asegura que su "prioridad" después de las próximas citas electorales, con municipales, autonómicas e incluso generales a la vista, es formar gobiernos con partidos "constitucionalistas", categoría en la que no incluye a Vox y a Podemos.,"Nosotros no vamos a estar en tripartitos que no puedan gobernar. Queremos gobiernos serios, constitucionalistas", ha remarcado.,En una entrevista con Efe en la que hace b