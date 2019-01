Rivera: Anuncio de que Uber y Cabify se irán de Barcelona es una mala noticia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el anuncio hecho por las empresas Uber y Cabify, del sector de alquiler de vehículos con conductor (VTC), de abandonar Barcelona es "una mala noticia", que ocurre, agrega, "cuando se pone el futuro en manos del populismo".

"Una mala noticia. Esto es lo que ocurre cuando se pone el futuro en manos del populismo, como ha hecho Sánchez: pierden los ciudadanos y pierde la libertad", refiere el líder de Ciudadanos en su cuenta oficial de Twitter.

Rivera acusó este martes al Gobierno de haberse "lavado las manos" en el conflicto entre los taxistas y las VTC y ha propuesto crear una mesa de negociación para la reconversión del sector.

Rivera defiende la libertad de elección de los ciudadanos para escoger la forma de desplazarse y considera una "irresponsabilidad" del Gobierno el haber traspasado el problema a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, declaró hoy en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

"Ante una necesidad de reconversión, el Gobierno no puede limpiarse las manos", advirtió en dicho foro el líder de Cs, que recalcó que el ministro José Luis Ábalos no puede decir que "ya ha hecho su trabajo, porque no ha hecho nada", a pesar de que la ley que regula el sector es nacional.