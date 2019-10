Rivera anuncia una concentración este domingo en Barcelona: "Basta ya, justicia y convivencia"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado este miércoles la convocatoria de una concentración el domingo en Barcelona bajo el lema 'Basta ya, justicia y convivencia' tras los incidentes de los últimos días en las movilizaciones en Cataluña contra la sentencia del Tribunal Supremo.

En un acto en Barcelona, junto a la portavoz del partido en el Congreso, Inés Arrimadas, y la líder en Cataluña, Lorena Roldán, ha explicado que la concentración será a las 12.00 horas en plaza Sant Jaume.

"Este domingo a los que no queremos que Torra nos diga lo que tenemos que hacer y queremos ser libres, a los que no queremos ver cómo arden nuestras ciudades, a los que no queremos que aplaudan a los violentos, sino aplaudir a los demócratas, os convoco. Os espero a todos", ha afirmado.