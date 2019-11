Rivera anima a quienes votaron a Ciudadanos a volver a hacerlo para posibilitar un cambio de gobierno

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha animado a quienes votaron a su partido en las anteriores elecciones generales a volver a hacerlo para posibilitar un cambio de gobierno y "dar estabilidad a España".

"Ahora mismo, con dos puntos (porcentuales) más de voto a Cs, podemos subir más de 20 escaños en todos los sondeos. Con muy pocos votos nos estamos jugando que España tenga un gobierno liberal y moderado, que tenga unos Presupuestos y se hable de igualdad y no de privilegios", ha declarado.

En un acto electoral en Mérida (Badajoz), Rivera ha señalado que esos 20 diputados adicionales "serían decisivos" para poder formar "un gobierno alternativo" al de Pedro Sánchez y, si eso no es posible, para evitar al menos unas terceras elecciones.

Por ello, el voto a Cs "se convierte en un voto muy útil", ha concluido, añadiendo que ahora mismo "un punto de voto más al PP no cambiaría practicamente los escaños".

SI NO VOTAN LOS MODERADOS, GANAN PP Y PSOE Y LOS RADICALES

A quienes ya escogieron la papeleta de la formación naranja y ahora están dudando entre volver a hacerlo o no ir a votar, les ha pedido que renueven su confianza en Ciudadanos.

Porque "si no votan los moderados, ganarán los radicales, y si no votan los liberales, volverá el bipartidismo", el presidente del Gobierno "seguramente seguirá" en el cargo, PP y el PSOE volverán a "tapar la corrupción y no hacer las reformas que el país necesita" y "volverán a sacar tajada los separatistas", ha dicho.

En este sentido, el presidente de Ciudadanos ha apostado por una visión "centrada y liberal" opuesta a la de "los extremos, que quieren volver a mirar al pasado y polarizar la sociedad española".

Rivera ha destacado que Cs se ofrece a pactar con el PSOE aun estando en la oposición, a cambio de una serie de reformas y condiciones, mientras que los demás partidos solo "prometen bloqueo".

El presidente del PP, Pablo Casado, "ya ha dicho que solo va a desbloquear España si gobierna él", "esa es la diferencia entre votar al PP y a Cs", ha explicado.

EL EJEMPLO DE ANDALUCÍA

Rivera ha recordado lo que ocurrió en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, donde un incremento de dos puntos porcentuales en el apoyo a la formación naranja en la última semana de la campaña hizo posible algo que los sondeos no anticipaban, que el PP, Cs y Vox acabarían echando al PSOE de la Junta.

Respecto al papel de Vox, que podría quedar por delante de Ciudadanos en las elecciones si se cumplen las encuestas, ha afirmado que su modelo a seguir es el del Gobierno de Andalucía, formado por el PP y Cs.

Un ejecutivo "de gente moderada y preparada, con una visión liberal de la economía y de la sociedad, que impregne este país de moderación, modernidad y estabilidad, eso es lo que quiero", ha manifestado.