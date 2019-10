Rivera afirma que el 11-N se compromete a negociar reformas a cambio de "desbloquear" España "gane quien gane"

Dice que intentará ganar a Sánchez porque no cree que sea un buen presidente y tampoco le gustan sus pactos con los independentistas

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado este martes que se compromete a negociar reformas a cambio de "desbloquear" España tras la próxima cita con las urnas: "Gane quien gane, el 11 de noviembre me comprometo, a diferencia a los demás, a desbloquear España y a negociar, esté en el Gobierno o esté en la oposición".

Rivera, en un entrevista en Aragón TV, ha señalado que "en esta competición electoral sería mucho mejor un gobierno de Ciudadanos que un gobierno de Sánchez; creo que sería mucho mejor un gobierno liberal y moderado que un gobierno de Sánchez, en este caso del PSOE con nacionalistas independentistas y Podemos".

Asimismo, ha apostillado, en una entrevista en Aragón TV, que no pone vetos. "Nadie, me ha vetado a mí, ni nadie ha vetado a nadie, simplemente es que yo quiero ganar a Sánchez". Ha agregado que "tiene que haber un compromiso de todos los actores políticos, de todos los líderes políticos para desbloquear el país".

Albert Rivera ha explicado que los ciudadanos quieren que los políticos se pongan de acuerdo, más allá de discrepancias para que el país se ponga en marcha. "Eso es lo que voy a hacer, intentar ganar a Sánchez porque no creo que sea un buen presidente, no me gustan sus políticas económicas, no me gustan sus pactos con los independentistas, pero si no ganamos y los ciudadanos españoles deciden que Ciudadanos esté en la oposición habrá que negociar reformas a cambio de desbloquear el país", ha recalcado.

El líder de la formación naranja ha destacado que la oposición también "tiene un papel activo en un país con seis partidos parlamentarios", y ha confiado en que Cs repita sus "buenos resultados", también en Aragón.

Ha pedido a los aragoneses que "más allá del cansancio y el hartazgo es importante que los moderados, que la gente liberal, que las familias, que las clases medias vayan a votar". En este sentid, ha advertido de que si la gente no vota a Cs, "PP y PSOE van a intentar volver al bipartidismo, los extremistas van a ganar, los Torra de turno van a tener la llave de España, así que necesitamos un Gobierno fuerte para España que frene al separatismo, que defienda la unidad, pero también de un pacto de Estado para hacer las grandes reformas de este país".

Rivera se va a desplazar a Alfajarín (Zaragoza), donde va a mantener una reunión con transportistas en la N-II, que sufren también los cortes de carretera de los CDR. Por la tarde, participará en un encuentro ciudadano en la capital aragonesa.

"Que el presidente de una comunidad autónoma se dedique a cortar ilegalmente carreteras, que se lo pregunten a los transportistas lo que piensan, me parece impresentable que defienda a los violentos que están quemando Barcelona estos días", ha espetado.

El líder de la formación naranja también ha tachado de "surrealista" que "un presidente corte carreteras en vez de defender a los que van por la carretera", ha apuntado Rivera. "Más allá de ideologías, muchos españoles estarán de acuerdo en que debe haber una comunidad autónoma en paz y en libertad y que es la principal vía para ir a Francia y muchos transportistas aragoneses lo sufren, como muchos ciudadanos de Cataluña", ha añadido.

Albert Rivera ha dejado claro que "las autopistas tiene que estar limpias de violentos" porque son lugares para trabajar y muchos transportistas que no pueden hacer su trabajo. "Quién le va a pagar el porte, quienes les van a pagar esa cuota de autónomo, quienes les van a pagar esas pérdidas", ha preguntado.

Así, ha pedido a Sánchez que estén juntos en esto. "Hay que actuar, hay que aplicar la Constitución, y yo sólo pido que haya un presidente de la Generalitat que respete las leyes, que no corte carreteras, que defienda los transportistas, no a los comandos separatistas".