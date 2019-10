Rivera acusa a Sánchez de tener más coraje con Franco que con Torra

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado hoy al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de tener más coraje para exhumar a Francisco Franco que para cesar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y frenar a los "comandos separatistas".

En un acto de precampaña, Rivera ha opinado que la salida del Valle de los Caídos y el traslado del dictador al cementerio de Mingorrubio ha sido "una exhumación de Estado" y ha afirmado que no cree que lo que ha denominado "el show de Sánchez y los nostálgicos" haya sido un "acto electoralista".

Rivera ha argumentado que ningún ciudadano cambiará sus prioridades sociales, políticas y económicas por "un espectáculo de serie b mala".

Ha aclarado que no le gustan "los dictadores muertos, ni vivos, ni los tiranos" y ha dicho: "Lo mejor de hoy es que, a partir de hoy, Sánchez no va a hablar más de los huesos de Franco y a partir de mañana me podrá llamar para cesar a Torra y aplicar el 155 en Cataluña".

El líder de la formación naranja ha señalado que el Gobierno exhuma al dictador el mismo día que salen los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que, según ha dicho, sitúan a España "como hace siete años" y ello representa, en su opinión, "una desconexión" y "una realidad paralela" a la situación que vive el país.

Además, ha sostenido que si bien "algunos fascistas" han exhibido la bandera franquista a puertas del cementerio de Mingorrubio, otros "fascistas" lo han hecho con la bandera independentista en las calles de Cataluña para tratar de evitar que los estudiantes acudieran a sus centros.

En el acto han intervenido el actor y dramaturgo Albert Boadella, el filósofo Fernando Savater y la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera.

Boadella ha opinado que, si bien la exhumación era "una asignatura pendiente", no se hizo en el momento oportuno, que debió ser con el Gobierno de Felipe González. Por ello, la ha calificado de "espectáculo grotesco" con el "resultado de un auténtico esperpento".