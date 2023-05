En Rivas, el PP gana por primera vez una elecciones pero podría volver a gobernar IU con apoyo del PSOE

El Partido Popular ha ganado por primera vez unas elecciones municipales en Rivas Vaciamadrid, al lograr más 16.500 votos y 9 escaños, ganando por primera vez desde la recuperación de la democracia unas elecciones municipales en este bastión de la izquierda en la Comunidad de Madrid, con más del 31% de los sufragios, con más del 98% de los votos escrutados.

Sin embargo, el PP tendrá muy difícil gobernar la ciudad, ya que la coalición liderada por IU, en coalición con Más Madrid y Verdes, que ha gobernado en las últimas décadas la urbe, ha logrado más de 15.500 votos, el 30% del total, y también 9 escaños, mientras que el PSOE ha cosechado más de 9.000 votos, más del 17% del total, y 5 representantes, por lo que la unión entre ambas fuerzas de izquierdas lograría la mayoría absoluta. Por tanto, previsiblemente Aída Castillejo continuaría en la Alcaldía.

Por su parte, Vox logra 2 concejales, con más del 8,7% del total, los mismos que hasta ahora, pero no podrá sumar con PP. Sorprendentemente, Podemos, que se presenta por separado en esta cita electoral, como en la anterior, no logra superar la barrera del 5 por ciento y no obtiene representación. Se queda más cerca de entrar Vecinos por Rivas, con más de 2.500 votos, pero también con cero concejales.

En las anteriores elecciones, el Consistorio estaba mucho más fracturado, con 7 concejales de IU-Más Madrid-Equo, 5 CS, 2 PP, 2 Podemos y 2 Más. Al principio comenzó gobernando solo IU y poco después se incorporó Podemos y más adelante el PSOE al Gobierno local.

Los resultados, con el 98,21% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS CON'23 VOT'23 %'23 CON'19 VOT'19 %'19 .

*PP 9 16.488 31,66 2 4.032 9,09 .

*IU-MÁSMADRID-E 9 15.556 29,87 - - - .

*PSOE 5 9.032 17,34 7 10.298 23,23 .

*VOX 2 4.505 8,65 2 3.068 6,92 .

*PODEMOS 0 - - 2 3.763 8,48 .

*Cs 0 831 1,59 5 7.694 17,35 .

*IU_RIVAS-EQUO- 0 - - 7 11.622 26,22 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCIÓN BLANCOS NULOS .

*2023 52.564 24,37% 592 497 .

*2019 44.494 28,27% 258 171 .