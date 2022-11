Rita Maestre se presenta a las primarias de Más Madrid para ser alcaldesa

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha anunciado a través de sus redes sociales que se va a presentar a las primarias de esta organización para ser candidata a la Alcaldía de Madrid en las elecciones de mayo de 2023.

"Siempre he vivido en Madrid y he pasado los últimos 8 años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición. Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid. Yo me voy a dejar la piel y con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles", ha escrito en su cuenta de Twitter Maestre, actual líder de la oposición al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) y portavoz del Gobierno en el mandato de Manuela Carmena (Ahora Madrid).

Con este mensaje, Rita Maestre ha hecho pública su intención de presentarse a las primarias de Más Madrid para ser la candidata a la Alcaldía en mayo de 2023, para lo cual solicitará en los próximos días el aval a su candidatura a la Coordinadora Ejecutiva de Más Madrid ciudad de Madrid, a la que ya ha informado de su decisión.

Maestre (Madrid, 1988) presentará en los próximos días la lista con las personas que le van a acompañar en las primarias de Más Madrid, formada por "gente capaz, con muchas ganas y solvencia para gobernar nuestra ciudad", señalan desde el grupo municipal de la organización. EFE

