La Rioja tiene hasta el 2030 para pasar del 49 al 74% de energías renovables

El Gobierno de La Rioja ha rechazado dos de los 26 parques fotovoltaicos y eólicos que se han presentado y aún no ha autorizado ninguno

El consejero de Transición Ecológica, Alex Dorado, ha informado hoy de que La Rioja produce el 49 por ciento de la energía con renovables y debe llegar al 74 por ciento en el año 2030.

Dorado ha comparecido en el Parlamento de La Rioja dentro de la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica con una intervención en la que ha asegurado que la lucha contra la crisis climática es una "prioridad" para el Ejecutivo de Andreu.

Así, en su apuesta por la protección de la biodiversidad, ha relatado, se está elaborando una "normativa valiente" y la próxima semana se presentará el borrador de la Ley de Biodiversidad, además de que se están ampliando los espacios protegidos.

Tras calificar la "crisis climática" como una de las mayores amenazas, ha señalado las energías renovables como "parte de la solución". Son, para Dorado, "necesarias" y "dependiendo de cómo y dónde se instalen podrán ser beneficiosas o perjudiciales" y, por eso, ha creído, "hay que ir caso por caso".

Dorado tiene claro que "no podemos renunciar a las renovables"; algo a lo que ha unido que "traen grandes beneficios" como que "reducen la factura de la luz" y "son fuentes de creación de empleo".

Ha insistido en que ni el Gobierno de La Rioja ni el de España "son promotores", pero sí, ha sumado, "garantes del equilibrio" del territorio. "Los Gobiernos no podemos planificar", ha aseverado, "pero es posible limitar" su instalación "mediante espacios naturales protegidos y la ordenación del territorio".

Ha subrayado que los proyectos que se quieran presentar deben cumplir la legislación, pero la Administración tiene la "obligación legal de admitir a trámite todos los proyectos que se presenten en tiempo y formar".

No obstante, esto "no quiere decir que se lleven a cabo", de hecho, de los 26 que se han presentado (veinte fotovoltaicos y seis eólicos) el Gobierno riojano ha rechazado ya dos y aún no ha autorizado ninguno. En concreto, se han rechazado el Parque de Aldealobos y Parque La Aldea (en el Valle de Ocón y Aldeanueva de Ebro).

En los pasos dados para potenciar las energías limpias, Dorado ha señalado la "desburocratización en la instalación de autoconsumo", aprobada ayer en la Ley de Medidas Fiscales de los Presupuestos, y que ha esperado que ayude a potenciar, "aún más, esta solución que contribuye también a reducir la factura eléctrica y la de CO2".

En este sentido, ha apuntado a que los fondos europeos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia supondrán "una oportunidad". Así, hay más de doce millones de euros ya comprometidos en materia de energía para La Rioja, entre los que se encuentran cuatro millones de euros para ayudas al autoconsumo.

Tras la intervención del consejero, y en declaraciones a Europa Press, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, se ha mostrado "decepcionada" por haber escuchado una "intervención a la defensiva" y "negando la posibilidad de planificación" cuando, precisamente, ayer se aprobaba, en los presupuestos, esa planificación.

Ha creído "ofensivo el término de negacionistas referido a las plataformas" y ha pedido al consejero ser "un poco más humilde" y tener en cuenta las aportaciones de estos movimientos ciudadanos. "No cabe en cabeza humana que pretenda justificar una invasión del territorio con una creación de ochenta puestos de trabajo", ha dicho.

Por su parte, el diputado del PP Carlos Cuevas ha entendido que "si hoy el cincuenta por ciento de la energía eléctrica que se consume en La Rioja se genera en parques eólicos y fotovoltaicos es porque se instalaron durante los gobiernos del Partido Popular". "Así que pocas lecciones", ha aseverado.

En lo relativo a la Línea de Alta Tensión Tauste-Júndiz ha creído que "no es suficiente que el Gobierno de La Rioja presente alegaciones". Para Cuevas, "tiene que pasar a la acción y manifestar de todas lasformas posible su oposición a esta aberración".

"Es una aberración que una energía que se produce en Zaragoza se evacúe en Vitoria machacando el territorio y el paisaje riojano. El Gobierno de La Rioja tiene que garantizar que este proyecto no se va a llevar a cabo para tranquilizar a la sociedad riojana", ha resaltado.

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha apuntado a la "escalada" de los precios de la electricidad y ha considerado que hay que buscar soluciones con cabeza" en las renovables, lo que pasa, ha dicho, "por una ordenación del territorio adecuada" y que el Gobierno haga un plan.

"Acabamos de escuchar al consejero que el Gobierno no puede planificar, y eso es falso porque, de hecho, es el que da la autorización, por lo tanto, es el que tiene en su mano ordenar la instalación de renovables", ha añadido.

La socialista Sara Orradre ha creído que existe "muchísima desinformación" y ha resaltado el compromiso del Gobierno por la transición ecológica justa más sostenible y competitiva. "Y en esa agenda, obviamente, existe una apuesta por las renovables", ha dicho.

No obstante, ha resaltado que no se va a materializar a cualquier precio: "En dos terceras partes del territorio no se pueden instalar porque están protegidas y, en el resto, tampoco de cualquier manera, ya que tienen que cumplir la legislación".