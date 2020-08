La Rioja pide el confinamiento voluntario a la población de Alfaro

La presidenta de La Rioja ha anunciado este viernes el incremento "inmediato" de rastreadores "propios", que pasarán de 85 a 110, y ha pedido el autoconfinamiento voluntario, durante 3 días, de la población de Alfaro, que tiene actualmente 57 casos activos y más de 400 en aislamiento domiciliario.

Con este incremento en el número de rastreadores, La Rioja contará con un rastreador por cada 2.867 habitantes, ha detallado la jefa del Ejecutivo riojano en una comparecencia informativa, en la que ha informado de situación epidemiológica de la comunidad tras la evolución "desfavorable" de las últimas semanas en la comunidad, donde se han detectado 921 contagios en los pasados 14 días.

Andreu ha anunciado que su Gobierno prepara un conjunto de "nuevas medidas, quirúrgicas", para contener la propagación de la pandemia en zonas geográficas o por sectores de actividad, donde se ponga en riesgo la salud pública.

Entre ellas y, como recomendación previa, antes de concretar medidas restrictivas, ha recomendado el autoconfinamiento de la población de Alfaro, localidad de La Rioja Baja que supera los 9.000 habitantes y en la que, dado el número de casos activos, hay "grave riesgo de transmisión comunitaria", ha dicho.

"Los encuentros de ocio de los jóvenes han sido los principales focos de contagio en esta localidad, además de la posterior falta de respeto a los aislamientos domiciliarios", ha criticado.

Por ello, ha trasladado varias recomendaciones a la población alfareña antes de tener que tomar medidas "más drásticas", ha incidido, como que eviten salir de la población en las próximas 72 horas salvo que tengan que trabajar o para las tareas estrictamente necesarias.

También ha pedido a los alfareños que se cierren cuartos, chamizos, bajeras y huertos; que no se celebren reuniones de más de seis personas; y que no mantengan encuentros con personas de fuera de la unidad familiar básica de convivencia; además de extremar las medidas de prevención, como el lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia de seguridad con las personas con las que no se conviva.

Estas últimas recomendaciones también las ha trasladado para la población de Calahorra y Nájera, que actualmente tienen 24 y 20 casos activos respectivamente.