Río de Janeiro aplaza su carnaval de 2021 por la pandemia de coronavirus

El tradicional desfile del carnaval de Río de Janeiro no tendrá lugar en febrero de 2021 como estaba previsto por la pandemia de coronavirus, según la Liga Independiente de Escuelas de Samba, que ha considerado por unanimidad que no se dan las condiciones para reabrir el célebre 'sambódromo'.

Las escuelas por ahora solo han decidido aplazar la cita, pero el presidente de la organización, Jorge Castanheira, ya ha dejado claro que cualquier decisión sobre futuras fechas dependerá de la campaña de vacunación para hacer frente a la COVID-19, una enfermedad que ha dejado en Brasil 4,6 millones de infectados y casi 140.000 fallecidos.

"No podemos hacerlo en febrero. Las escuelas ya no tienen tiempo ni condiciones financieras ni de organizacion para llevarlo a cabo", ha dicho Castanheira, aclarando que no se trata de una "cancelación" sino, de momento, de una suspensión de la cita.

En este sentido, ha planteado que estudiarán posibles "soluciones alternativas" durante los próximos meses. "Nuestra prioridad es respetar la cuestión de la seguridad", ha enfatizado Castanheira en sus declaraciones ante los medios, recogidas por el portal G1.

La edición de 2020, celebrada a principios de marzo, generó una cifra de ingresos aproximada de 900 millones de dólares, según las autoridades locales, que cifraron en 2,1 millones la cantidad de visitante que acudieron a la ciudad brasileña atraidos por su fiesta más internacional.