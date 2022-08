Rigoberta Bandini y el espectáculo This is Michael cierran el SOM Festival Castelló

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRES)

El SOM Festival Castelló cerrará este fin de semana su segunda edición. El viernes 19, Rigoberta Bandini llevará al Real Club Náutico las canciones que le han convertido en uno de los fenómenos más importantes del último año en el panorama estatal. Un día después, el recinto del Grau acogerá el espectáculo 'This is Michael', uno de los homenajes más exitosos al Rey del Pop.

Detrás de Rigoberta está la cantante, actriz, dramaturga y escritora Paula Ribó González, quien interpretará en el SOM algunos de sus "himnos de empoderamiento femenino" como 'Too many drugs', 'Perra' o 'Ay mamá', avanza la organización.

En las últimas semanas, la vocalista catalana ha publicado el single 'Así bailaba' con la colaboración de Amaia, tema que seguro sonará en el festival y que el público podrá bailar junto a las selecciones del dj castellonense Carlos Bru.

Y el sábado, el escenario rendirá homenaje a Michael Jackson con un espectáculo que ya han visto miles de personas en todo el mundo. Durante más de dos horas sonarán sus grandes éxitos con una cuidada puesta en escena y coreografías.

El protagonista de 'This is Michael' es Lenny Jay, quien ha formado parte del exitoso musical 'Forever King of Pop' durante varias temporadas, tras ser escogido por la familia Jackson para encarnar a Michael. También forma parte del show Jennifer Batten, guitarrista que realizó varias giras con el intérprete de 'Billie Jean', 'Bad' o 'Black or White'.