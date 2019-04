Rifirrafe entre un dirigente de Vox y de Podemos en Murcia

María López, número tres de Unidad Podemos al Congreso en Murcia, se ha convertido en tendencia en Twitter con la respuesta que le dio este miércoles a Joaquín Robles, segundo en la lista al Congreso por Vox en la región, después de que éste se refiriese a ella como “esta chica podemita”: “Se nos acusa de homófobos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho esta chica podemita”, aseguró el líder de Vox durante un debate entre candidatos de los principales partidos en la región, ante el asombro de los presentes.

“En la cama, los poderes públicos no se deben inmiscuir”, continuó. Poco después, López replicó: “Yo soy una mujer de 51 años, no una chica podemita. Y me parece que infantilizar a las mujeres, más cuando están en un puesto de poder, más en mi caso que soy vicepresidenta de la Asamblea Regional, es un ejemplo de lo que viene a ser el machismo estructural”, continuó ante el aplauso de los asistentes.

Ayer en el debate en la Facultad de Ciencias Políticas me encontré con el representante de Vox, y esto es lo que pasó. pic.twitter.com/Tn4RNSjyau — María López Montalbá (@MariaLMontalban) 11 de abril de 2019

El vídeo está circulando con fuerza por Twitter. Solo el que ha subido a esa red social López acumula en apenas cuatro horas cerca de 800 retuits y más de 1.300 ‘me gusta’.