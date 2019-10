La política independentista Pilar Rahola ha ganado notoriedad en los últimos tiempos por sus posiciones respecto al ‘procés’. La última de sus “heroicas” acciones tuvo lugar el pasado sábado, cuando se celebró la manifestación secesionista organizada por ANC y Òmnium Cultural, y a la que asistieron periodistas, actores y personalidades que apuestan por la separación de Cataluña del resto de España.

En un momento de la manifestación, la política y tertuliana televisiva accedió por el pasillo de los VIP para colocarse al frente de la movilización. Unos segundos que Rahola aprovechó para hacerse fotos con algunos de los asistentes y darse incluso una carrerita para ser aclamada y darse un baño de masas. Hubo momentos en los que daba la sensación de que asistíamos a una gala de Hollywood.

Un momento que, como no puede ser de otra manera, han inmortalizado los usuarios de las redes sociales, que han tirado de ironía para afirmar que realmente se trataban de humoristas como Joaquín Reyes o incluso de Paquita Salas.

Mi parte favorita del procés es cuando aparece Pilar Rahola haciendo de Joaquín Reyes haciendo de Pilar Rahola. pic.twitter.com/c9xsOPxA84 — Dios (@diostuitero) 27 de octubre de 2019

Para mí es Joaquín Reyes cruzado con Antonia San Juan. — Alégrame el día (@harryelsocio) 27 de octubre de 2019

Lo he visto media docena de veces esta mañana, para asegurarme que no era Joaquín Reyes — Boro (@Boro_RR) 27 de octubre de 2019

Qué no, que es Paquita Salas — Lupesb ���� ⚖ (@Proserpinasb) 27 de octubre de 2019

La propia Rahola, consciente del revuelo que había generado en las redes sociales, ha entrado este lunes en directo en el programa 'Todo es mentira' presentado en Mediaset por Risto Mejide, donde se ha sumado a las bromas. “Mick Jagger, un mierda al lado de Pilar Rahola”, ha dicho Antonio Castelo durante su conexión.

.@srcastelo: Ahí tenemos a @RaholaOficial, la Mick Jagger del procés entregándose a sus fans. Después tenía que ir a TV3 y se tiró al público para que la llevaran haciendo crowdsurfing.#TodoEsMentira28O https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/xLCfaxIQ62 — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 28 de octubre de 2019

“Yo me siento muy avergonzada porque parece que esté pisando uvas. No es ningún pasillo VIP, ni nada parecido. La gente que va en la cabecera, que no hablamos solo de políticos, pasan por allí para llegar a la cabecera de la manifestación”, ha explicado la política a la audiencia.

Y ha aclarado el por qué de su carrera en medio del pasillo: "Llegaba muy tarde, mi gente ya estaba dentro. La gente empezó a gritar mi nombre e hice ese ridículo”.

El currículum de Rahola es dilatado. Fue la única representante de ERC en el Congreso de los Diputados en la V y VI Legislatura (1993-2000), así como teniente de alcalde de Barcelona. También ha sido miembro de múltiples comisiones parlamentarias, entre ellas la comisión de exteriores.

En 1996 abandonó ERC para fundar, junto a Àngel Colom y Joan Laporta, el Partit per la Independència​ (PI), que no obtuvo representación parlamentaria. Tras el fracaso político del PI abandonó la política activa para volver al periodismo y la escritura.

Desde 2013 fue miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano de la Generalitat encargado de preparar una consulta por la independencia de Cataluña, hasta que éste fue suprimido el 27 de octubre de 2017 por el gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.