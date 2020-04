El PP ve "ridículo" lo ocurrido con los test y la OCDE, "el caso del bulo bumerán que le vuelve al Gobierno"

Álvarez de Toledo dice que esto "deja en muy mal lugar" al Gobierno porque Sánchez "se dice a sí mismo 'bravo' a través de la OCDE"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado de "ridículo" lo ocurrido con los test y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha definido como "el formidable caso del bulo bumerán que le vuelve al Gobierno". A su entender, esta polémica "deja en muy mal lugar" al Ejecutivo.

La OCDE ha asumido este martes el error de haber situado a España en el top ten de los países que más test hacen entre su población para detectar la presencia del nuevo coronavirus y ha pedido disculpas por la "confusión" generada en torno a un asunto tan sensible.

Sin embargo, y pese al error que ha reconocido este organismo internacional, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha insistido esta tarde en presumir de que España se encuentra "entre los diez primeros países" de la OCDE qué más número de test hacen entre su población para detectar la presencia del nuevo coronavirus.

"SERÍA CÓMIDO SI NO FUERA TRÁGICO"

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, ha asegurado que lo ocurrido con los test sería "casi cómico si no fuera trágico" porque, a su juicio, es el "formidable caso del bulo boomerang que le vuelve al Gobierno".

Álvarez de Toledo ha recordado que el PP ya presentó una pregunta aludiendo a un gráfico de Our World in Data, un grupo coordinado en la Universidad de Oxford, que "demostraba que España ni siquiera figuraba entre los países que hubieran hecho test" en la crisis del coronavirus.

Según ha señalado que "a las 24 horas" el Gobierno mandó datos a esa web y "nunca más mandó más datos". A partir de ese momento, ha proseguido, "fabricaron la cifra, se la enviaron a la web" y "utilizaron esa fuente para jactarse de lo bien que lo habían hecho".

SÁNCHEZ "SE PASÓ UN POCO DE ROSCA"

Álvarez de Toledo ha recordado que la semana pasada en el Congreso Pedro Sánchez llegó a decir que España era uno de los países que más test había hecho del mundo, una aseveración "con la que se pasó un poco de rosca".

Tras esas manifestaciones, ha proseguido, ha ido "un paso más allá" porque "mandaron unas cifras desde el propio gabinete del Presidente del Gobierno a la OCDE", su secretario general "puso un tuit", el Gobierno "se jactó de ese tuit" y "ambos quedaron desacreditados".

Según Álvarez de Toledo, "todo lo que toca este Gobierno lo contamina de incompetencia y, en este caso, también de ridículo". "Peor que indignante, el espectáculo ha sido ridículo", ha enfatizado.

Al ser preguntada si al PP no le valen las explicaciones que ha ofrecido la OCDE, la portavoz del Grupo Popular ha señalado que las explicaciones de este organismo "a quien no sirven es al Gobierno" porque le dejan "en muy mal lugar".

"La OCDE tuvo que incluir una especie de notita a pie de página diciendo 'esto lo manda el gabinete del presidente Sánchez'. Y luego el presidente Sánchez hace una cosa alucinante, manda el gabinete el papel a la OCDE con la cifra, la OCDE dice 'bravo España' y el presidente Sánchez dice 'bravo España'", ha ironizado, para añadir que en realidad "es Sánchez el que se dice a sí mismo 'bravo Sánchez' a través de la OCDE".

A su entender, cuando este organismo internacional sale a explicar "algo avergonzado de verse metido en este ridículo internacional, tiene que "rectificar y dar explicaciones".

Eso sí, ha asegurado que es el Gobierno ha hecho además algo "increíble" este martes al "culpar a la OCDE". "Me parece el remate perfecto, el lacito que le ponen a la operación. Si no fuera trágico, sería cómico y ridículo. No se puede hacer el ridículo realmente", ha concluido.